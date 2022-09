Vrijwilligers Viaanse Paardenmarkt in shock: lichtornamenten vernield tijdens zwempartijtje

Tijdens een zwempartijtje van ‘een groepje jongelui’ in de gracht aan de Buitenlandpoort bij het oorlogsmonument, klommen verschillende zwemmers op drie lichtornamenten, die net in de gracht waren geplaatst. Deze lichtinstallaties hangen met een heleboel tegelijk aan een draad en hebben elk enkele drijvers. Heinink: ,,Die knaapjes zijn op de drijvers geklommen en natuurlijk is alles omgekanteld, want daar zijn ze niet voor gemaakt. Het is geen kwade opzet, maar pure baldadigheid. Ze zijn door enkele passanten gezien.’’