Vroeger zwom men tussen de dode varkens in de Singel: glossy over 100 jaar zwemmen in Woerden

Oguzhan en Mehmet uit Maarssen twijfelen niet en komen meteen in actie voor de slachtof­fers in Turkije

In de vroege uren van maandagochtend beeft de aarde in zuidoost-Turkije met een kracht van meer dan 7,8. In de avonduren zijn Oguzhan Oktem, Mehmet Yildirim (beiden 25 jaar) uit Maarssen en een vriend al druk in de weer om hulpgoederen te verzamelen.

7 februari