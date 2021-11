Vrouw (18) overleden na aanrijding met bestelbus in Utrecht

Voor een schroefje en een boutje gaan Utrechters al 100 jaar naar dé ijzerwaren­win­kel op de Oudegracht

IJzerwarenwinkel W. Pijper aan de Oudegracht bestaat op de kop af honderd jaar. Een eeuw lang gaat klussend Utrecht al naar het familiebedrijf in hartje Utrecht. Want als ze het boutje of moertje dat je zoekt hier niet hebben, bestaat het ook niet.

5 november