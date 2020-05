Vrouw (52) gooide zoutzuur in gezicht van verzorgster bejaarde moeder en ging vervolgens gewoon naar haar werk en uit eten

Ik ervaar iets unieks

16:31 We communiceerden voornamelijk met onze voetstappen, het dicht- en opendoen van de deur, en hoi’s, doei’s en hoe-gaat-het’s in de gang. Mijn bovenhuisgenoten en ik. Zoals dat gaat als mensen met een sociaal leven, een studie (zij) of een baan (ik). Maar toen we aan ons huis vastgekluisterd werden, hoorden we ineens niet alleen elkaars voetstappen, maar ook elkaars verhalen over vroeger, over waar we vandaan kwamen, over nu. Wat we in niet-coroniaanse tijden uitspoken.