Vrouw (58) die overleed na val van trap zei vlak voor dood tegen hulpverleners dat ze door man geduwd is

Familie verspreidt flyers om in Utrecht vermist geraakte Dawid (28) terug te vinden

17:00 De 28-jarige Dawid Szustak is vermist geraakt in Utrecht. Volgens de politie heeft de man, die in Maarssen woont, sinds 28 augustus geen teken van leven meer gegeven. Zijn familie is naarstig naar hem opzoek en heeft flyers verspreid door de stad.