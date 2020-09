Vrouw bij haar eigen huis beroofd van volle collectebus voor kankerfonds

Gerommel op dak van woning: looddieven slaan toe

29 augustus De politie in Utrecht zoekt slachtoffers en getuigen van een looddiefstal in de omgeving van de Thorbeckelaan, in de Utrechtse wijk Ondiep. Daar werden vanmorgen twee personen aangehouden in verband met de diefstal. De politie vermoedt dat er van meer panden in de omgeving lood is weggenomen.