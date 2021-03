Vrouw en kind kruipen net op tijd uit gecrashte auto op A27

Politie deelt foto van dood hondje dat in vuilniszak uit water is gevist: ‘Respect­loos, wie heeft dit gedaan?’

27 maart Afvalvissers hebben zaterdagochtend in de sloot bij Fort Blauwkapel nabij Utrecht een dode hond in een vuilniszak gevonden. Het beestje lag er volgens de Utrechtse dierenambulance waarschijnlijk al een paar dagen. De politie is een onderzoek gestart naar wie de hond op 'deze respectloze manier’ heeft achtergelaten.