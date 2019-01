Vrouw glijdt uit over pot mayonaise en krijgt 11.500 euro schadevergoeding

Alle verdachten Utrechtse autobran­den blijven langer in de cel

16:28 Twee verdachten uit Utrecht moeten langer in voorarrest blijven op verdenking van het in brand steken van auto’s in hun eigen stad. Een 17-jarige jongen en 18-jarige plaatsgenoot blijven in ieder geval nog twee weken langer in de cel, zo heeft de rechter bepaald.