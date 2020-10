Vrouw in Houten raakt zwaargewond nadat man haar te lijf zou zijn gegaan met hakbijl

Vrouwenbe­la­ger roept nare herinnerin­gen op - en dat is meer dan logisch: ‘Het was toén onvoorspel­baar, en nu weer’

10:20 Dat de vrouwenbelager in de Utrechtse wijk Lunetten voor flashbacks zorgt en trauma’s bovenhaalt is niet verbazingwekkend. Dat zeggen deskundigen in reactie op de recente gebeurtenissen, waarbij een ‘ongure man’ vrouwen heeft belaagd of de stuipen op het lijf heeft gejaagd. Zelfs de politie kan er niet omheen: de herinnering aan de serieverkrachter van 25 jaar geleden is levensgroot.