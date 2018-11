Vrouw komt om bij botsing met lijnbus en auto

Eva heeft het voor elkaar: de eerste buurt-AED in Hoef en Haag

17:19 Vaak zijn het gemeenten die het initiatief nemen voor meer AED’s in de buurt, maar in ‘nieuwbouwdorp’ Hoef en Haag bij Vianen is het de 19-jarige Eva Batenburg die in actie kwam. Ze kreeg een maand de tijd om geld in te zamelen en het is haar gelukt: er komt een buurt-AED in de wijk om mensen met acute hartproblemen te kunnen helpen.