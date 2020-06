Vrouw krijgt in Culemborg vanuit het niets een steen tegen haar hoofd gegooid

Tips voor thuisver­maak met TivoliVre­den­burg-program­meur Sytse Wils: ‘Antiracis­me­pro­test vindt oorsprong in hiphop’

20:00 De culturele instellingen gaan langzaam weer open, maar ouderwets met z’n allen naar een concert, voorstelling of museum is er nog niet bij. Was je te laat om een kaartje te bemachtigen of blijf je liever nog even thuis? Met deze zes tips van Sytse Wils, programmeur popmuziek bij TivoliVredenburg, hoef je je thuis niet te vervelen.