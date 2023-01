Vrouw loopt flinke brandwonden op nadat vuurwerk dichtbij wordt afgestoken; politie zoekt getuigen

Nieuwe kerk voor Hervormde Gemeente in Veenendaal-Oost: ‘Meer mogelijk dan in de sportzaal’

De leden van de Hervormde Gemeente Veenendaal-Oost kunnen beginnen met aftellen. Aan de horizon gloort een gloednieuw kerkelijk centrum. Een lang levende wens. Als alles volgens plan verloopt, kunnen ze er in de loop van de eerste helft van 2025 intrekken. Als het zover is, hebben de gelovigen veel meer mogelijkheden dan in de sportzaal die ze nu gebruiken.

7:00