Vrouw ’s nachts in stromende regen onderuit, redder in nood blijkt fietsendief

Het slachtoffer fietste in de nacht van vrijdag 4 op zaterdag 5 oktober rond half één in de Hendrik van Viandenstraat. Het was donker en het regende. Van het ene op het andere moment lag de vrouw languit met haar fiets op de grond. Hoe dat kon gebeuren, weet ze niet.



Gelukkig was er snel een jongeman die haar te hulp schoot. Een tweede man zette haar fiets overeind. Maar daarna fietste hij weg.



De man die de vrouw te hulp schoot bleef bij haar en vroeg het het met haar ging. Uiteindelijk ging zij lopend naar huis.



De politie heeft een onderzoek ingesteld en wil weten wie de twee mannen zijn. Het is onduidelijk of de mannen elkaar kennen, meldt de politie.



De man die de fiets heeft meegenomen is ongeveer 1.80 meter lang, donker naar achter gekamd haar tot in zijn nek, blank en heeft een normaal postuur. De andere man is met 1.60 meter wat korter, hij heeft blond haar en een mager postuur.