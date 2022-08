Vrouw uit Wijk bij Duurstede krijgt celstraf voor brandstichting van eigen huis

Een 54-jarige vrouw uit Wijk bij Duurstede die eerder dit jaar haar eigen huis in brand zette, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van zestien maanden en een verplichte behandeling voor haar psychische problemen.

In de ochtend van 10 februari kwam er een melding binnen van een woningbrand in Wijk bij Duurstede. Volgens een eerdere melding op hetzelfde adres stond het matras van de vrouw in brand, die ze in eerste instantie ontkende zelf aangestoken te hebben.

Rond de klok van 05.30 uur kwam er een heftigere melding binnen. Er was sprake van een grote brand in het huis, die met behulp van meerdere brandweerwagens ingedamd moest worden. Om 07.00 uur liet de brandweer weten dat de brand onder controle was. De vrouw was inmiddels op staande voet vertrokken met sloffen aan en een baret op haar hoofd.

Het huis van de vrouw had het grotendeels begeven. Haar slaapkamer was uitgebrand, de overloop en de zolder waren compleet verwoest en het dak was grotendeels weggebrand.

Uitspraak

De vrouw heeft later bekend de brand te hebben aangestoken. Ze heeft de punt van de kussensloop aangestoken en is vervolgens weggelopen. De rechtbank heeft daardoor vastgesteld dat zij opzettelijk brand stichtte, waardoor zij ook haar buren in gevaar bracht.

Volgens verschillende deskundigen heeft de vrouw meerdere stoornissen. Deze stoornissen hebben invloed gehad op de keuzes en handelingen die zij die avond maakte. De rechtbank verklaart dat zij daarom niet volledig toerekeningsvatbaar is voor de brandstichting. Doordat de kans groot is dat de vrouw in de toekomst weer een strafbaar feit zal plegen, blijft zij na het uitzitten van haar straf onder reclasseringstoezicht staan.

