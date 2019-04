Vrouw verdwenen, man (56) opgepakt in Soest: ‘Hij zei dat ze naar Canada was’

De recherche verricht al sinds vanmorgen zeven uur minutieus onderzoek in een woning aan de Lange Brinkweg in Soest.

De lezing van de politie is dat het onderzoek zich richt op een vermissing. Het gaat waarschijnlijk om bewoonster Miranda Zitman (52), blijkt uit verklaringen in de buurt.



Een 56-jarige Soester is aangehouden. Hij is hoogstwaarschijnlijk de partner van de vermiste vrouw.

Politie: uiterste zorgvuldigheid

De politie wil verder nog niets loslaten. ,,We moeten uiterste zorgvuldigheid betrachten met dit onderzoek,’’ zegt een woordvoerder.



Er zijn rond het middaguur hekken geplaatst om de Lange Brinkweg aan weerszijden af te zetten. Dat duidt erop dat het recherche-onderzoek waarschijnlijk nog veel tijd in beslag gaat nemen.



Steeds meer rechercheurs, onder andere van de forensische recherche in witte overalls, lopen het huis in en uit om het te doorzoeken.

Buurman hoorde ‘s nachts timmergeluiden

Volledig scherm © Caspar Huurdeman Een buurman zou de afgelopen week regelmatig ’s nachts timmergeluiden in de bewuste woning hebben gehoord. De politie kan dat niet bevestigen.



,,Afgelopen week waren er ook nog twee agenten in de Lange Brinkweg om foto’s te maken,’’ weet één van de buurtgenoten die aan het afzethek verschijnt.



De afgelopen maanden was de vrouw niet meer in Soest, weten buurtgenoten. Haar partner vertelde buren dat ze naar Canada zou zijn vertrokken. Een buurvrouw: ,,We hebben haar al een tijdje niet meer in de straat gezien.’’

Kapsalon met vaste klantenkring

Zitman dreef sinds enkele jaren een kapsalon aan huis. Voorheen had ze jarenlang een kapsalon aan de Egelantierstraat in de Amsterdamse Jordaan.



Haar klanten ontvingen begin dit jaar een bericht dat ze naar het buitenland zou vertrekken om daar een nieuwe zaak op te zetten. Haar salon in Soest zou sluiten en ze ging ook niet meer naar Amsterdam om daar te knippen.



Op haar website vertelde Zitman dat veel van haar vaste klanten vanuit Amsterdam naar Soest kwamen. ‘Medusa’s klantenkring omvat een breed publiek. Van studenten en kunstenaars tot zakenmensen en televisiepersoonlijkheden. Vele vaste klanten uit Amsterdam komen graag naar Soest voor hun haar.’

Miranda was niet meer bereikbaar

Quote Het is erg akelig dat zoiets in je straat gebeurt, dat komt wel erg dichtbij. Een achterbuurvrouw zegt dat ze zich wekelijks door Miranda liet knippen. ,,Een hele goeie kapster, vriendelijk en intelligent. En ze zag er altijd mooi uit, al vonden anderen haar nogal mysterieus.’’



Ze had goed contact met de kapster. ,,Ik heb weleens voor haar geflyerd om nieuwe klanten te werven.” Sinds eind vorig jaar rond de kerst was Miranda ineens niet meer bereikbaar. ,,Ik kreeg ook telefonisch geen contact meer.”



Later hoort ze dat andere klanten een mail hebben ontvangen. Daarin zou staan dat Miranda naar het buitenland is uitgeweken omdat ze er geen heil meer in zag. Ze zou te weinig klanten hebben.



,,Dat is een raar verhaal. Dan zou ik als vaste klant toch ook zo’n mail hebben gehad...” Haar vriend Bart en haar moeder zouden een brief met gelijke strekking hebben gekregen. ,,Het is een hele rare zaak,” zegt de vrouw uit soest. ,,Ik heb haar sindsdien niet meer gezien.”

‘Ze groette altijd beleefd’