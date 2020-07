Vrouwelijk lid van beruchte bloedprikbende die kwetsbare ouderen beroofde moet 2,5 jaar de cel in

Laura D. (21) is veroordeeld tot tweeënhalf jaar cel voor het beroven van kwetsbare ouderen. De vrouw uit Ede maakte volgens de rechtbank deel uit van de brutale bloedprikbende, die verspreid over het land slachtoffers maakte. Medeverdachte Dragane N. uit De Meern (23) werd vrijgesproken.

Bijna alle slachtoffers van de babbeltrucbende, die in wisselende samenstelling toesloeg, waren tachtigplussers. Ze lieten een man en vrouw binnen in hun woning, omdat die zich voordeden als verpleegkundigen, of als medewerkers van de bakker of van een taxibedrijf.

Prikken

Quote Te bizar voor woorden en hondsbru­taal wat hier gebeurd is Esbir Wildeman, officier van justitie Als ‘doktoren’ prikten zij echt bloed bij de senioren, vaak onder het mom van het controleren van de bloedsuikerspiegel. Ondertussen maakten zij pinpassen en pincodes buit. Vervolgens roofden zij via pinautomaten in Utrecht en elders in het land duizenden euro’s van de rekeningen.

Laura D. was volgens de rechtbank betrokken bij acht zaken en het roven van een slordige 12.000 euro, via zowel babbeltrucs als berovingen. ,,De rechtbank rekent u zwaar aan dat u deze ouderen uitkoos. U hebt hun vertrouwen in de medemens geschaad.” Dragane N. werd verdacht van twee zaken maar daarvoor ontbrak volgens de rechtbank voldoende bewijs. Het duo ontkende twee weken geleden stellig iedere betrokkenheid en herkende zichzelf niet op beelden, gemaakt bij pinapparaten.

Dieptepunt

De politie zette groot in op de opsporing: ,,Omdat met deze vorm van babbeltrucs weer een grens is overschreden”, zei projectleider Sybren van der Velden. ,,Te bizar voor woorden en hondsbrutaal wat hier gebeurd is”, zei officier van justitie Esbir Wildeman. ,,De maatschappelijke verontwaardiging is groot, een nieuwe ondergrens is bereikt. De lichamelijke integriteit van slachtoffers is geschonden.” Ook de rechtbank spreekt van ‘een nieuw dieptepunt’.

Hij eiste 15 maanden cel tegen de man en 5 jaar tegen de vrouw voor hun rol bij de bende, waarvan nog zeker één lid voortvluchtig is. De bende sloeg vorig najaar en begin dit jaar zeker drie keer in Utrecht toe, maar ook in Ouderkerk aan de Amstel en Eindhoven.

Vrijgelaten

Dragane werd een dag na de strafeis al vrijgelaten, na ruim drie maanden voorarrest. Daarmee sorteerde de rechtbank al voor op de vrijspraak van vandaag. Advocaat Van Riel pleitte voor vrijspraak voor Laura, maar vanwege onder meer telefoongegevens en scherpe beelden is zij wel veroordeeld.

Volledig scherm Verdachten bloedprikbende © AD