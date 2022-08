Vuelta dendert vandaag dan eindelijk Utrecht binnen: dit kun je de komende drie dagen verwachten

Profwielrenners fietsend dwars door Hoog Catharijne, op het Vredenburgplein en varend over de Utrechtse singels. Met het voorstellen van alle deelnemende ploegen, begint de Spaanse wielerronde Vuelta vandaag spectaculair in het hart van Utrecht. Dit kun je de komende dagen verwachten.

Donderdag

Niet minder dan 23 teams van 8 renners racen vanavond vanaf 18.00 uur tussen de winkels door, richting het Vredenburgplein. Daar wacht hen een voorstelronde voor het grote publiek, die live op tv te zien is. Direct na de kennismaking gevolgd door optredens, waar de renners maar weinig van mee gaan maken.

Want zij verplaatsen zich na de presentatie onmiddellijk richting de Utrechtse waterkant. Op een boot maken de beroepsrenners een rondvaart door de stad, via onder meer de Catharijnesingel. Daar tonen zij zich aan het grote publiek en ziet de wereld het Utrechtse centrum voorbij komen. Ondertussen verblijven zes van deze ploegen in het Carlton President Hotel, waar wij een kijkje namen.

De volledig Utrechts getinte presentatie is nog maar het voorgerecht. Komende dagen wacht het ook al zeer Utrechts getinte hoofdgerecht van de start van de Spaanse wielerronde in Nederland, met drie etappes volledig op Nederlands grondgebied.

Volledig scherm De ploegenpresentatie is donderdag aan het begin van de avond op het Vredenburgplein, middenin Utrecht. Op woensdag was de opbouw nog in volle gang. © AD

Vrijdagavond

Want ook de ploegentijdrit van vrijdagavond is volledig in Utrecht en voert ruim twintig kilometer van en naar de Jaarbeurs. De eerste ploeg vertrekt om 18.30 uur. Maar al vanaf een uur of 16.00 zijn de wielrenners te bekijken, als ze de route verkennen. Gevolgd door de wereldprimeur met de Groene Karavaan. Zoek je een goede plek om langs het parkoers te kijken? Lees dan hier de zes beste plekken om te staan!

De tocht van exact 23,2 kilometer gaat langs de Singel over de Maliebaan, het oudste fietspad van Nederland. En dan via Overvecht en Leidsche Rijn. Daarvandaan rijden de teams richting finish op het Jaarbeursplein.

Het parkoers van de eerste etappe (vrijdagavond) door Utrecht. Tekst gaat verder onder het kaartje.

Zaterdag

Ook etappe 2 is zaterdag stevig Utrechts getint, met de finish op het Science Park. Verder staat de Amerongse berg op het programma en dat is de scherprechter waar de eerste bergtrui te bemachtigen in in de Spaanse ronde.

Verder liggen ook bijvoorbeeld Zeist, De Bilt en Amersfoort op de route maar eerst passeren de renners Woudenberg. En die plek ligt onder een vergrootglas, vanwege aangekondigde acties van boeren. Grote vraag is of zij de weg gaan blokkeren, voordat hoogstwaarschijnlijk sprinters in Utrecht uitmaken wie etappe 2 wint op het Science Park.

Het parkoers van de tweede etappe (zaterdag), van Den Bosch via Amersfoort terug naar Utrecht. Tekst gaat verder onder het kaartje.

Zondag

Zondag eindigt de Vuelta op Brabants grondgebied met een tocht van en naar Breda, voordat de vlucht naar Spanje wacht en Nederland wordt verlaten.

Nog steeds niet helemaal warm geworden van dit wielerfeest? Lees hier dan zes redenen waarom je de Vuelta niet moet missen.

Check in dit dossier alles over de Vuelta in Utrecht, met het laatste nieuws, premiumverhalen, columns, video’s, uitslagen en klassementen.

Volledig scherm Profielkaartjes van de drie 'Nederlandse etappes' in de Vuelta 2022. © ANP

