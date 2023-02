Vuilnisophalers druk met inhaalactie na staking, maar zónder hoger loonbod: ‘Als het moet staak ik weer’

fotoserie Ze zijn weer begonnen! Utrechtse vuilnisop­ha­lers maken smerige stad schoon tijdens grote inhaalac­tie

De grote inhaalactie van Utrechtse vuilnisophalers is begonnen. Na een week lange staking is het een flinke puinhoop in de stad. Daarom zijn vanochtend extra vuilniswagens ingezet en zoekt de gemeente driftig naar helpende handen.

12:10