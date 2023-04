Vuilnisophalers maken stad weer schoon na Koningsdag: ‘Morgen glimt Utrecht weer’

Lintjesre­gen 2023: bekijk hier wie een lintje krijgt in de provincie Utrecht

Lintjes, lintjes en nog meer lintjes! De dag voor Koningsdag worden traditiegetrouw mensen die een bijzondere daad hebben verricht of lang vrijwilligerswerk hebben gedaan in het zonnetje gezet. Bekijk hier wie in de provincie Utrecht een lintje hebben gekregen.