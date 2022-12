Vuurwerk, vlaggen en fakkels: WK-overwinning van Marokko uitbundig gevierd in Utrecht

Drukste tijd van het jaar: hier wordt keihard gewerkt om 64.000 pakketten per dag op tijd te bezorgen

Duizenden pakketjes zoeven in razend tempo over de lopende band in het grootste pakkettensorteercentrum van Nederland. Hier in Nieuwegein werken vierhonderd sorteerders en bezorgers keihard om de bestellingen van hulpsinterklazen, kerstliefhebbers en kortingshoppers op tijd af te leveren. ,,Het is de drukste dag van het jaar.”

13:00