Vuurwerkinzameling in Veenendaal, Heuvelrug en Wijk levert 30 kilo illegaal vuurwerk op

Onze columnis­ten kijken nog één keer om naar het dekselse jaar 2020: ‘Ik leefde eigenlijk al jaren in een lockdown’

30 december Het zit erop. Het jaar is voorbij. Konden we maar zeggen: het leed is geleden. Maar dat is het niet. We blijven nog wel even in de ban van corona. Wat ligt er nou eigenlijk voor deksels jaar achter ons? We bespreken het met Jerry Goossens, Marieke Dubbelman en Lisanne van Sadelhoff, columnisten van AD Utrechts Nieuwsblad. Uiteraard op gepaste afstand, met elkaar verbonden door slechte wifi - hélemaal 2020 dus. Uw gastheer in dit verhaal is Maarten Venderbosch, rechtstreeks vanaf zijn vaste corona-werkplek: de zolder.