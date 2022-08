Vuurwerkshow tijdens Bloemencorso Leersum afgelast wegens droogte

Grootste fietsevent van Nederland voor tweede jaar op rij afgelast vanwege leverings­pro­ble­men fietswe­reld

Het grootste fietsevenement van Nederland, Bike Motion in de Utrechtse Jaarbeurs, is voor het tweede jaar op rij uitgesteld. Vanwege leveringsproblemen in de fietsbranche en de grote consumentenvraag stelt de organisatie het event uit naar 2023.

8 augustus