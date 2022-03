VVD buitenspel? Toch bouwen in Rijnenburg? Deze kant gaat het op met de coalitie in Utrecht

ANALYSE D66 wil bouwen, GroenLinks niet: wie wint de strijd om polder Rijnenburg bij de Utrechtse formatie?

Het was hét grote verkiezingsitem in de campagne: moet er in de polder Rijnenburg, ten zuiden van Utrecht, worden gebouwd of niet? Een meerderheid van de partijen is nog steeds voor, zo blijkt uit de verkiezingsuitslag. D66 heeft er zelfs een breekpunt van gemaakt. Maar GroenLinks, opnieuw de grootste partij, wil het juist weer niet. Wie breekt straks zijn belofte?

