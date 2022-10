Waar is de winnaar van de Droomsalaristrekking? Staatsloterij zoekt de gelukkige Utrechter

Triatlete Els Visser (32) was arts, maar doet nu haar uiterste best om mensen uit het ziekenhuis te houden

Ze was al arts en werd daarna een succesvolle triatleet. Daarnaast vond Els Visser (32) uit Utrecht óók nog tijd voor een promotieonderzoek in de chirurgie. Werken in het ziekenhuis doet ze niet meer, maar ze zet wel haar medische kennis in voor een gezondere maatschappij: ,,Ik vind het mooier om mensen uit het ziekenhuis te houden dan ze daar als arts te behandelen.”

