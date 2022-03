Waar kun je stemmen in de stad Utrecht? Hier vind je alle stembureaus

Jippe en Franklin hebben het gered: genoeg geld opgehaald voor hun eigen skatebaan

Het is gelukt: er moest een halve ton op tafel komen en het eindbedrag is 53.000 euro geworden. Genoeg in kas dus om een derde skatepark in Houten van te kunnen bouwen. Meer dan genoeg geld ook om de droom van Jippe Buitenhuis en Franklin de Graaff uit te laten komen.

12 maart