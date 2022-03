Waar kun je stemmen in regio Utrecht? Hier vind je alle stembureaus

Alcoholge­bruik in Utrecht flink gedaald ten opzichte van 2019

In Nederland zijn veel overmatige drinkers. Afkickkliniekwijzer.nl deed onderzoek naar het alcoholgebruik van Nederlanders op basis van data van het CBS en het RIVM. Uit het onderzoek blijkt dat het alcoholgebruik in Utrecht flink is gedaald sinds 2019.

