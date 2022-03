Waar kun je stemmen in Stichtse Vecht? Hier vind je alle stembureaus

Gemeenten in de regio solidair met Oekraïne: zaterdag minuut stilte en oproep tot vreedzame oplossing

In onder meer Houten, Zeist en Nieuwegein betuigen zaterdag burgers hun solidariteit met de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Tegelijk met veel andere steden in Europa worden hier publieke bijeenkomsten gehouden om samen stil te staan bij het geweld en op te roepen tot een vreedzame oplossing.

11 maart