Waarom de Domkerk de komende drie dagen in regenboogkleuren gehuld is

De komende dagen is de Domkerk in Utrecht gehuld in regenboogkleuren. De actie, in aanloop naar Pride Amsterdam, is een initiatief van omroep KRO-NCRV. Naast de Domkerk zijn nog twee kerken in Nederland in regenboogkleuren te zien, in het kader van #liefdeisvooriedereen.