Waarom de krant ‘s ochtends niet altijd op de deurmat ligt: ‘Ooit was bezorger een populaire bijbaan’

07.00 uur ’s ochtends, de wekker gaat. Wie de trap afsjokt richting de brievenbus komt de laatste tijd wel eens bedrogen uit: de mat is leeg. Geen krant. Gek is het niet: ook in deze regio kampt het AD met flinke tekorten aan bezorgers. ,,Ooit was dit een populaire bijbaan.”

Martin Zoet merkt het als geen ander: de tekorten aan krantenbezorgers in de regio zijn flink. Zoet is al dertig jaar regiomanager distributie in Utrecht en omstreken. De verspreiding van bijna alle Nederlandse kranten in de regio Utrecht - en een deel van Amersfoort - valt onder zijn verantwoordelijkheid.

In Utrecht-stad heeft Zoet momenteel de minste bezorgingsproblemen, maar elders in de regio is het tekort nijpend. ,,Op een plek als Houten er momenteel bijna 40 procent onderbezetting. We zijn met man en macht elke dag bezig, ik heb daar zelfs mensen moeten ‘invliegen’ vanaf de Veluwe.”

Niet teleurstellen

Volgens de distributiemanager vallen deze problemen ook de vaste bezorgers zwaar. ,,Met name de oudere, betrokken bezorgers die al jaren in dezelfde wijk komen. Die staan echt met de tranen in hun ogen omdat ze de abonnees, die zij al sinds jaar en dag kennen, niet willen teleurstellen. ‘Ik kom te laat, maar ik kán niet anders’. Dat vind ik lastig, we trekken een zware wissel op die mensen.”

Quote Ooit was dit een populaire bijbaan, maar de animo om te werken in die nachtelij­ke uurtjes is bij jongeren tegenwoor­dig echt minimaal Martin Zoet, regiomanager distributie in Utrecht en omstreken

Zoet zit momenteel frequent met de handen in het haar. Nieuwe bezorgers vinden blijkt lang niet altijd simpel. ,,Waar wij vooral tegenaan lopen zijn dat veel meer bedrijven bezorgers zoeken. We hebben enorm veel concurrenten, denk aan Gorillaz, Jumbo of Thuisbezorgd”, vertelt hij.

Volledig scherm Het AD De Dordtenaar wordt in een brievenbus gestopt. © Rinie Boon

,,Daarnaast werken onze bezorgers natuurlijk tussen 04.00 uur en 07.00 uur ’s ochtends: uren waarop de meeste mensen hun ogen nog dicht hebben. Ooit was dit een populaire bijbaan, maar de animo om te werken in die nachtelijke uurtjes is bij jongeren tegenwoordig echt minimaal. Plus, het zijn maar korte diensten: je kunt bij ons geen acht uur op rij werken. Dat zal ook meespelen.”

‘Lekker wakker’

Monique Verkuil (41) is distributeur in Houten (ze neemt alle kranten in ontvangst, telt de wijken en checkt of iedereen aanwezig is) en bezorgt daar - vanwege de grote tekorten in het gebied - zelf ook. Ze puzzelt zich dagelijks suf om ervoor te zorgen dat de krant overal op de mat belandt, iets wat lang niet altijd even simpel is.

Quote Ik ken zelfs mensen die bezorgwerk doen en daarnaast een fulltime baan hebben Monique Verkuil, Distributeur in Houten

,,Maar ik kan niet zeggen: ik krijg de puzzel niet rond, ‘sorry, we bezorgen vandaag niet’. Iedereen heeft recht op een krant, dus daar doe ik alles aan.”

Verkuil snapt best dat het slechte weer en het vroege opstaan potentiële bezorgers afschrikt. ,,Soms is het nat, koud en vooral erg vroeg. Maar ik vind dat er ook een hoop positieve kanten aan het bezorgwerk zitten. Je hebt je eigen tempo en niemand om rekening mee te houden, qua collega’s. Je hebt de rest van de dag voor je, dat kan juist erg fijn zijn”, legt ze uit.

,,Ik ken zelfs mensen die bezorgwerk doen en daarnaast een fulltime baan hebben. Ze bezorgen ’s ochtends vroeg anderhalf uur de krant en gaan dan naar kantoor. Dan zijn ze in ieder geval lekker wakker.”

Volledig scherm Een bezorger stopt een krant van het AD in een brievenbus. © Jan de Groen

Ondanks de vele positieve kanten die Verkuil zelf ziet in het bezorgwerk, moet dé oplossing voor het grote bezorgerstekort nog gevonden worden. Volgens Martin Zoet wordt er momenteel samen met distributeurs gekeken of er meer gefaciliteerd kan worden voor de bezorgers. Dus niet alleen ‘een tas en een regenpak, zoals vroeger’, maar mogelijk ook elektrische fietsen of bakfietsen.

,,Maar misschien moet er ook wel een nieuw bezorgmodel komen, dat we al om 02.00 uur ’s nachts beginnen. Of moeten we de huidige tijd van 07.00 uur loslaten en naar 08.00 uur gaan. De krant zo vroeg op de mat laten liggen wordt nu eenmaal steeds lastiger.”

Interesse om aan de slag te gaan als krantbezorger? Kijk dan op krantbezorgen.nl

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.