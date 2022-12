Waarom de vergeten Utrechtse schrijfster Clare Lennart 50 jaar na haar dood nog de moeite waard is

Ze was verliefd op een gehuwde man, dus kon ze niet trouwen en moest ze haar baan in het onderwijs opzeggen. En toch was het leven van de Utrechtse schrijfster Clare Lennart niet treurig. ,,Clare omarmde het leven.’’

Clare Lennart is het pseudoniem van Clara Helena Klaver, die in 1899 werd geboren. Een schrijfster die ten onrechte bijna vergeten is, zegt schrijver Koen Vergeer (60) uit Bilthoven. Vergeer studeerde Nederlandse literatuur, notabene in Utrecht, maar Clare Lennart kwam daarbij nooit aan bod. ,,Haar werk werd onder het etiket ‘damesromans’ afgeserveerd.’’

Het leven van de jaren 30 ingezogen

Een kwart eeuw geleden was hij bezig met een project over Utrechtse schrijvers en las daarvoor haar roman Huisjes van kaarten. ,,Zo mooi geschreven. Beter dan Vestdijk. Je wordt meteen het leven van de jaren dertig ingezogen. Waarom stond dit boek nooit op een boekenlijst, vroeg ik me af.’’

Er was veel verdriet in het turbulente bestaan van Clara Klaver. In de twintiger jaren werd ze onderwijzeres in de wijk Lombok, waar Vergeer veel later ook opgroeide. ,,Ze kreeg een relatie met volksjongen Wim. Hij werkte bij defensie, was getrouwd en had zeven kinderen. Het klikte, ze voelde zich veilig bij hem, maar zijn vrouw wilde niet scheiden.’’

De geheime relatie lekte uit, het schoolbestuur kwam erachter en Clara moest kiezen tussen Wim of haar baan als juf. ,,Ik vind het stoer dat ze voor de liefde koos. Dat zou niet iedere vrouw destijds gedaan hebben.’’

Verhalen bedenken

Clara begint een pension. In de Nicolaasstraat en later aan de Steenweg. Ze verhuurt kamers en kazernekok Wim helpt door het nodige eten voor haar achterover te drukken. ,,Ondertussen bedacht ze verhalen en begon die ook op te sturen.’’

Quote Coenen had een heel harem aan schrijf­sters, met wie hij het bed mee deelde. Wim moest tijdelijk op een zijspoor Koen Vergeer

Zo komt ze in contact met Frans Coenen, die haar in Groot Nederland onder de naam Clare Lennart een podium biedt. ,,Coenen had een heel harem aan schrijfsters, met wie hij het bed mee deelde. Wim moest tijdelijk op een zijspoor.’’

Coenen opent de wereld van de literatuur voor Klaver. ,,In de biografie Voor ’t gewone leven ongeschikt van Petra Teunissen lees je hoe Clara als vrouw, minnares en vooral als schrijfster opbloeit, dankzij Coenen. Na vier jaar overlijdt hij echter.’’

Meteen daarna schrijft ze Huisjes van kaarten, haar beste boek, aldus Vergeer. ,,Het gaat over een vrouw die in rouw is nadat ze haar grote liefde heeft verloren en het leven weer oppikt. Een prachtig, persoonlijk boek met de voor haar kenmerkende positieve grondhouding.’’

Volledig scherm Clare Lennart, pseudoniem van de Utrechtse schrijfster Clara Klaver. © Familiefoto

Eindelijk trouwen

Na de oorlog overlijdt de vrouw van Wim en kan ze eindelijk met hem trouwen. Het begin van een literaire bloeiperiode waarin ze ook tweemaal het boekenweekgeschenk schrijft. ,,In die periode was ze populair en werd veel gelezen.’’

Als in 1960 Wim sterft, is het gedaan met haar bloeiperiode. ,,Ze had niet zoveel zin meer. Een nieuwe generatie met Reve en Hermans voerde de boventoon. Met ironie, meer seks en een negatief wereldbeeld. Ze voorspelde het zelf: ‘Let maar op, binnen tien jaar ben ik vergeten’.’’

Hetgeen gebeurde, maar het is tijd voor een comeback, zegt Vergeer. ,,Ze schrijft poëtisch en ondanks dat haar personages de nodige tegenslag ondervinden, met een positieve kijk op het leven, op de wereld en de natuur. Daar zijn mensen weer gevoelig voor.’’

Tegel met QR-code

Klaver, die ook columns schreef voor het Utrechts Nieuwsblad, overleed op 30 december 1972. Precies vijftig jaar na dato is er vrijdagmiddag om 15.00 uur een bijeenkomst bij de laatste woning van Clara Klaver/ Clare Lennarts aan de Zuilenstraat 10 bis. Daarbij worden een tegel met QR- code en een boekje onthuld.

Meer info op salonsaffier.nl.

