Waarom er dit jaar ook bloemkolen de praalwagens sieren bij het corso in Leersum

Drugsover­last nog niet verdwenen uit Park Lepelen­burg

19:09 De overlast van junks en drugsdealers in Park Lepelenburg is nog niet verdwenen. Sinds eind vorig jaar is er extra toezicht in het park en kunnen overlastgevers gebiedsontzeggingen krijgen. Maar volgens omwonenden en na eigen waarneming van deze krant, gaat de handel en het gebruik van drugs in het park nog dagelijks door. Zaterdag hield de politie nog twee dealers aan. Binnenkort komt er cameratoezicht in het park.