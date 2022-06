Waarom Utrecht een actief grondbeleid heeft (en wat de gevaren zijn)

Maandag opnieuw stakingen in het openbaar vervoer, in deze gemeenten rijden geen bussen

Het streekvervoer ligt komende maandag plat in meerdere plaatsen in de provincie Utrecht. Dit komt omdat buschauffeurs actie voeren tegen de cao-voorstellen van hun werkgevers. Komende zaterdag voeren chauffeurs al actie in andere delen van het land.

23 juni