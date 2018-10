'Waarom zullen we niet gewoon de hele dag op Why Don't We wachten?'

Why Don’t We werd opgericht in september 2016. Inmiddels hebben ze vijf ep’s uitgebracht en scoren hun singles goed op YouTube: Trust Fund Baby staat op 19 miljoen views, Nobody Gotta Know op 21 miljoen en Something Different tikte de 40 miljoen aan. Begin juni verscheen hun nieuwe single Hooked.



De rij die 's morgens nog te overzien is, wordt naarmate de dag vordert snel langer. Rondom het muziekcentrum staat het rond etenstijd in de Hollandse Toren, de Vlaamse Toren, Vredenburg Kade en het Vredenburg vijf rijen dik met giechelende tienermeiden, sommigen vergezeld door een van hun ouders. Anderen door een enkele, schuchter meeschuifelende tienerjongen.



De dames die al vanaf 7.00 uur staan en zitten te wachten vinden het geen probleem om de hele dag rond te hangen bij het Vredenburg. 'Zo staan we mooi helemaal vooraan, dat is goed voor the experience. En waarom zullen we niet gewoon de hele dag op onze idolen wachten...Why Dont't We?...'