Wageninger (22) steelt auto bij sportschool Veenendaal en maakt dollemansrit over A12

Actiegroep vanuit Utrecht vertrokken om vluchtelin­gen op te halen in Grieken­land

10:24 Met tientallen auto’s en een oude verlengde stadsbus is een groep activisten, die zich ‘We Gaan Ze Halen’ noemt, vanochtend vanuit Utrecht vertrokken naar de Griekse hoofdstad Athene. Hun bedoeling is om 150 asielzoekers op te halen, die nu zonder perspectief in Griekse vluchtelingenkampen zitten.