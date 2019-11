Wake Up Club: om half zeven ’s ochtends losgaan op de dansvloer en daarna door naar je werk

Boosheid en verbazing onder biebvrij­wil­li­gers over snoepreis­je van directie naar New York

10:03 Vrijwilligers van de noodlijdende bibliotheken in de Utrechtse Heuvelrug zijn boos over het veelbesproken tripje van hun bazen naar New York. ‘Ik ben zeer verbaasd en verontwaardigd over deze reis’.