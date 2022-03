Wake voor Oekraïne in Mariakerk in de Meern

Of hij ook gasmaskers heeft, vragen klanten aan 'prepper’ Luuk: ‘Angst voor de oorlog zit er flink in’

De bestelde pakketten met noodrantsoenen zijn nauwelijks aan te slepen. En zijn fysieke winkel moest hij sluiten, omdat het gewoonweg té druk is. Daarbij past slechts één conclusie, volgens Luuk van de Ruit van de Prepshop in De Meern: de angst voor de oorlog zit er bij de mensen goed in. ,,Ik heb nauwelijks tijd om het nieuws over de oorlog in Oekraïne te volgen.”

4 maart