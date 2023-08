Wanhopige Syriër die in bouwkraan bij Wonderwoods klom, is vaker op bouwplaats gezien

Is er in dit park wél plek voor kolossaal Utrechts kunstwerk? Verhuizing wordt onderzocht

Wat wordt de nieuwe bestemming van het kolossale kunstwerk dat staat te verpieteren op het Smakkelaarsveld in Utrecht? In Overvecht is -ie niet welkom en in het Beatrixpark in Lunetten stuit de komst ook op verzet. Maar mogelijk is er plek in het ‘Park voor de verweesde beelden’. De wethouder gaat het onderzoeken.