Wanneer gaat de eerste paal de grond in? Partijen praten weer over woningbouw op Hessingterrein

Kerken Houten in oproep aan gemeente én inwoners: ‘Bied vluchtelin­gen in hotel ook straks onderdak’

Gemeente Houten moet er samen met inwoners voor zorgen dat de vluchtelingen die momenteel opgevangen worden in het Van der Valk-hotel ook na 4 september onderdak krijgen in het dorp. Die oproep doen de kerken in Houten.

28 augustus