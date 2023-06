Wanneer Vincent als dragqueen de deur uitloopt, staat de hele buurt te applaudisseren

McDonalds opent ‘omkleed­ruim­te’ in Hoog Catharijne tijdens Utrecht Pride: ‘Willen de community steunen’

Wil je nog niet verkleed naar de Pride komen, omdat je bang bent om onderweg aangesproken te worden? In Utrecht is daar een oplossing voor. Het McDonalds-filiaal in het centrum komt namelijk met een kleedruimte in Hoog Catharijne, ook wel de McDressing Room genoemd, waarin bezoekers zich in alle rust kunnen omtoveren voor de Pride.