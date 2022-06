Wat doen die voetafdrukken in beton rond Utrechtse bomen? Annabel (22) weet er meer van

Bomen speelden tijdens haar studie aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht al een belangrijke rol, zegt de 22-jarige Annabel. In haar derde jaar onderzocht ze voor haar project How to become a tree hoe zij zich verhield tot bomen. Het leidde er toe dat ze lange tijd stilstond bij bomen in het bos, om een idee te krijgen hoe het is om een boom te zijn.