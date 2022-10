Wat doen we met relpubers? Laat ze een uurtje rondjes draaien in stilte op de prikkelarme kermis

column Het lukt in Utrecht dus niet één tijdelijke woning te plaatsen voor één wanhopig woningzoe­ken­de

Op de Neude staat een huis. Het is er in een week tijd neergezet. Daklozen hebben geholpen bij het aftimmeren. Het huis staat met een reden op de Neude. Het drukt ons met de neus op een kwestie die nodig moet worden aangepakt: als we niet snel heel veel huizen bouwen, wie van ons wordt dan de volgende dakloze?

15 oktober