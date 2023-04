Wat gaat er gebeuren met gehavende explosieflat in Bilthoven? Jaar na de ramp is dat nog niet bekend

Ruimere winkeltij­den in Zeist? Dat gaat zomaar niet

Ruimere winkeltijden in Zeist? Dat gaat nog altijd zomaar niet. En religie is daarvoor al lang niet meer de hoofdreden. Want wat te zeggen van onthaasten en consuminderen in plaats van de vrije markteconomie zijn gang laten gaan? De politiek raakt het er hoe dan ook nog niet over eens. Maar een nieuw onderzoek komt er wel.