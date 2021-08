Wat is dat toch voor een vreemde lucht? Eigenaar vindt overleden kat onder motorkap

update Automobi­list vliegt meerdere keren over de kop en belandt in sloot naast de A27

25 augustus Een automobilist is woensdagmiddag bij een ongeluk met haar auto meerdere keren over de kop gevlogen. De auto eindigde ondersteboven in de sloot naast de A27. De vrouw is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.