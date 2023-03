Wat moet je met een berg zand voor de deur? Tim van den Hoed van de Boekenbar hoopt op gouden idee

Van de nood een deugd proberen te maken. Zo kijkt ondernemer Tim van den Hoed naar de berg zand voor zijn winkel. Hij hoopt dat iemand met een gouden idee komt voor een tijdelijk kunstwerk voor zijn Utrechtse Boekenbar. Een beachvolleybalveld of een stadsstrandje worden het in ieder geval niet.

De gemeente Utrecht is bezig met de herinrichting van de Westerkade, vlakbij station Vaartsche Rijn. Bij die werkzaamheden werd de kelder van de Utrechtse Boekenbar door een graafmachine beschadigd. Dat was een paar maanden geleden.

,,De machinist die aanvankelijk de machine bediende, kreeg een kind. Een dag later was er een vervanger en die wist niet dat er een kelder zat. Die is gewoon gaan graven. Totdat iemand zei dat hij onze kelder had geraakt. Dat geloofde hij niet.”

De kelder die tot het water reikt, is inmiddels hersteld. De oude ruimte wordt soms gebruikt voor kleine evenementen.

Pas in september klaar

,,Maar er mag nog geen zwaar verkeer overheen rijden”, aldus Van den Hoed. ,,Er moet ook een soort beschermlaag als versteviging worden aangebracht. Dat gaan ze in juni oppakken en dan is het in september pas klaar. Eigenlijk zou de aannemer al voor de kerst helemaal klaar zijn met het gebied, maar bij ons dus net na de zomer. Ik weet ook niet precies waarom we nog even moeten wachten.”

Van den Hoed vindt het jammer dat het stukje grond tot aan juni niet wordt gebruikt. Hij hoopt dat een stadgenoot met een leuk idee komt om het op te vrolijken.

,,Dat het nog even mooi wordt gemaakt in plaats van een stukje braakliggende grond. Ik heb wel ideeën binnen gekregen, een beachvolleybalveld, een stadsstrandje, een zonnebloemveldje, een jeu de boulesbaan. Ik zat eerder aan een kunstwerk te denken. We willen graag iets moois hebben en we hopen op het gouden idee. Op 14 maart gaan we kijken wat het beste past.”

