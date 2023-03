Wat vindt u: is Utrecht toe aan meer gedurfde kunst in de openbare ruimte?

de kwestieAltijd goed voor wat gezouten en vooral ook ongezouten meningen: kunst in de openbare ruimte. Het lichtkunstwerk van Maarten Baas aan de gevel van de bibliotheek aan de Neude is er een mooi voorbeeld van. Wat vindt u? Een veel te bonte kermis? Of is Utrecht juist toe aan veel meer van dit soort gedurfde, uitdagende kunst?

Voorbeelden te over, van kunst in Utrecht die de (boze) tongen losmaakt. Een half jaartje geleden ging het over De Herderin met de Duiven. Een schilderij uit de 17e eeuw dat het Diakonessenhuis op een muur in de Bosboomstraat liet schilderen. Echter: zonder de tepels die op het schilderij wél te zien zijn. ‘Aanstootgevend’, kennelijk.

Laten we in dit verband de mandarijn van kunstenaar JanIsDeMan ook niet vergeten. Buren van de Albert Heijn aan de Amsterdamsestraatweg vonden de vrucht te kleurig en te vrolijk om op uit te kijken, de kunstenaar moest hem daarom vervangen. Hij schilderde er een pruim voor in de plaats. Of was het een zuurpruim?

Gravelbaan in plaats van een bak water

Ophef is er nu ook over Het Verzonken Schip, het waterrijke kunstwerk in Rijnsweerd waar drie mensen in kopje onder gingen. Zij dachten dat het een gravelbaan was in plaats van een bak water. De kunstenares vindt alle ophef totale onzin, mensen moeten volgens haar ‘gewoon beter uit hun doppen kijken’.

Aan beelden van nijntje valt niemand in Utrecht zich een buil. (Of toch wel?) Het beeld van de denkende haas bij de Neude zorgde destijds voor hevige verontwaardiging in Utrecht. Nu hoor je er niemand meer over, mooi en lelijk wennen kennelijk. Wat denkt u? Gaat hetzelfde gebeuren met het kunstwerk van Baas? Of hoort zoiets ‘schreeuwerigs’ gewoon niet thuis in Utrecht met zijn historische binnenstad?

