Wat vindt u: mag de provincie bepalen waar nieuwe windmolens komen te staan?

Anne Maquire twijfelt over toekomst bij Saestum: ‘Ik ga trouwen, maar dat is niet de reden van de twijfel’

De voetbalsters van Saestum slaagden er net niet in zich te plaatsen voor de kwartfinale van het bekertoernooi. Eredivisionist Excelsior was na een bloedeloze 0-0 te sterk na strafschoppen. Spits Anne Maguire: ,,Als er een kans was om een eredivisieclub te verslaan, dan was het vandaag wel.”