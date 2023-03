Wat vindt u: waar moet het nieuwe provinciebestuur straks het eerst mee aan de slag in Utrecht?

de kwestie Gedurfde kunst in de Utrechtse openbare ruimte? Dit vinden lezers: ‘Trots op een echte Maarten Baas’

Smaken verschillen. En kunst mag discussie aanjagen. Dus als er een in het oog springend kunstwerk aan de gevel van de bibiotheek aan de Neude komt, dan kun je er op wachten. Het lichtkunstwerk van Maarten Baas doet precies dat. Het maakt de tongen los. Ook lezers hebben een duidelijke, soms verschillende, mening: ‘Ik hou best van gedurfde kunst, maar dit is zo lelijk.’