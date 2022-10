Wauw! De mooiste herfstfoto’s uit Utrecht!

huis te koop Dit ruime familie­huis in Hoogland is klaar voor een nieuw gezin: ‘Er zijn hier weinig auto's en veel dieren’

In Hoogland staat een ruim familiehuis, met maar liefst zes slaapkamers en twee badkamers. Eigenaar Raymond van den Hoek (50) vindt de buitenkant van zijn jaren 70 huis wat minder fraai. Voor hem is het de binnenkant die telt: ,,Lekker praktisch en ruim. Iedereen komt hier graag. Dit huis heeft ons gemaakt tot wie we nu zijn.”

