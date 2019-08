Weekend lang geen treinen Utrecht-Den Bosch. Wat nu?

Op station Houten is de stemming er niet vrolijker op geworden. De eerstvolgende stoptrein naar Utrecht Centraal komt over ruim een half uur. Het gezucht op het overvolle perron is niet van de lucht en de wetenschap dat dit circus zich vanmiddag in omgekeerde volgorde herhaalt, maakt het er ook niet beter op. In de bloedhete trein zegt een oudere vrouw, op een met mayonaise besmeurde stoel tegenover mij: ‘En vindt op dat drukke Jaarbeursplein dan maar eens de goede bus terug...’



Volgens een woordvoerder van NS gaan werkzaamheden aan het spoor altijd gepaard met hinder. ,,Er kunnen minder mensen in een bus, het vervoermiddel is afhankelijk van ander verkeer en dus gevoeliger voor vertraging. Daar komt bij dat een station is gemaakt om treinen te ontvangen. Een bus kan dicht bij een station stoppen, maar een bus is nooit een vervanging van een trein. Dat onderkennen wij, maar we proberen wel om de overlast zoveel mogelijk te voorkomen.’