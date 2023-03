Weekendtips: 5 x dit kun je doen in Utrecht

indebuurt.nlGeen zin om dit weekend in je luie stoel door te brengen? Dan heb je geluk! Er staan genoeg leuke evenementen op de planning in Utrecht. Check snel het lijstje en maak plannen voor dit weekend.

Vier St. Patrick’s Day

Be Irish for a day: verruil op 17 maart het Nederlandse oranje voor het Ierse groen. Op deze plekken vier je St. Patrick’s Day in Utrecht, net zoals de Ieren dat doen.

Mick O'Connells

Birds of Paradise Festival

Van 16 tot en met 19 maart vindt het jaarlijkse festival Birds of Paradise plaats in TivoliVredenburg. Vijf artiesten programmeren elk een hele avond en krijgen daarbij carte blanche. Indiepop, elektronische en hedendaags klassieke muziek smelten samen. De Utrechtse avond van paradijsvogel Bryce Dessner wordt live uitgezonden in het programma Avondconcert op NPO Klassiek. 3FM maakt rondom dit concert een sfeerverslag dat diezelfde avond in het programma Avondshow te horen is. Bekijk de website voor de agenda en tickets.

Verjaardag ZIMIHC theater

ZIMIHC theater Wittevrouwen bestaat 30 jaar. Om dit te vieren ben je zaterdag 18 maart welkom voor gratis voorstellingen, activiteiten en concerten. Speciaal voor kinderen is er in de ochtend een kindervoorstelling en wordt er geschminkt en gekleurd. Ook plaatst street artist MOK-C een muurschildering op het gebouw. Het feest is van 11.00 tot 23.00 uur aan de Bouwstraat 55. Kijk hier voor het programma.

Babyconcert de Wiegeling

Wil jij je baby vanaf het eerste levensjaar muziek meegeven? Neem je kleine dan mee naar de open repetities van het babyconcert Wiegeling. Het Utrechtse muziekcollectief Frisse Oren heeft een Arabische voorstelling gemaakt voor kinderen van 0 tot en met 6 jaar. Wanneer? Zaterdag 18 maart in Theaterhuis de Berenkuil.

Running Fuel Event

Je kunt zondagochtend uitslapen of… hardlopen samen met Sander Hoogendoorn. De radio dj organiseert op 19 maart het Running Fuel Event in Utrecht. Eerst draait hij muziek voor de warming-up, daarna rent hij samen met een groep door Utrecht. Lees er alles over in dit artikel.

Sander Hoogendoorn draait muziek voor de warming-up.

